Corsa dei romani al documento elettronico: + 20mila sul 2021

di Valentina Conti

Sono quasi 20mila in più le Carte di Identità Elettroniche (CIE) emesse nell'anno in corso rispetto al precedente. Un incremento del 10% - +19.817 in valori assoluti - sul dato del 2021 che nello stesso periodo preso in considerazione, cioè al 30 settembre, ha fatto registrare 212.790 emissioni (contro le 232.607 al 30 settembre 2022). E oltre la metà delle CIE emesse nel 2022 si deve agli Open days istituiti dallo scorso 2 aprile. A fornire il quadro sono i numeri dell'Assessorato capitolino ai Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti anticipati a Leggo. Più in dettaglio, il totale delle CIE emesse negli ex 3 Pit (Punti informativi turistici di piazza S. Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune, aperti straordinariamente sabato e domenica) e nelle sedi municipali aperte in via straordinaria il sabato è di 11.973 (4.948 il totale nei Pit, 7.025 nei Municipi). L'obiettivo è superare le 300mila emissioni entro l'anno. La procedura è semplice: si fa richiesta sul portale del Ministero dell'Interno per fissare un appuntamento, secondo le disponibilità, in qualsiasi Municipio. Il documento elettronico arriverà entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta effettiva presso l'indirizzo indicato dal cittadino. «Le iniziative straordinarie, affiancate ad un parallelo lavoro di potenziamento dei canali ordinari, sono parte di un piano di rafforzamento del servizio che ha condotto ad un rilevante aumento annuo dei rilasci di documenti elettronici: le 20mila unità in più che risultano al 30 settembre 2022 rispetto alla stessa data dell'anno precedente corrispondono, di fatto, alla produttività di un Municipio per anno. Detto in altri termini, a parità di bacino di utenza, il +10% può essere letto come il risultato dell'azione non di 15, ma di 16 Municipi», evidenzia l'assessore capitolino ai Servizi al Territorio, Andrea Catarci. «Anche sui tempi i miglioramenti appaiono evidenti prosegue Catarci - se a dicembre 2021 la situazione si attestava in media su 120 giorni di attesa, ad ottobre 2022 il primo appuntamento per richiedere la CIE risultava prenotabile in media a 25 giorni. Si è così raggiunto in anticipo l'obiettivo dichiarato in primavera di assicurare alla cittadinanza tempi di attesa sotto i 30 giorni».



riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 11:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA