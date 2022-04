Roma, carta d'identità elettronica: la prima data disponibile è il 7 luglio

La ressa, tra proteste e spintoni, davanti all'ufficio comunale per avere la carta di identità elettronica: a Roma evidentemente il problema è serio. Ad aprire il vaso di Pandora, è stato l'open day di sabato scorso per i cittadini che, senza prenotazione, potevano rivolgersi a uno dei 7 municipi con gli uffici aperti in via eccezionale.

Il Campidoglio non aveva preso bene le misure: nonostante le 1300 carte di identità rilasciate (vale a dire un record mai raggiunto prima a Roma in un solo giorno) lo scontento è arrivato alle stelle. Centinaia di romani sono rimasti a mani vuote, per ore in fila senza vedere scorrere il numeretto. L'opposizione ha gridato al flop, dalla Lista Calenda alla Lega, e ora il Comune dovrà rimboccarsi le maniche tra nuovi open day e un maggior numero di date disponibili per gli appuntamenti.



Di norma si prende l'appuntamento sul sito https://www.prenotazionicie.interno.gov.it ma l'attesa è infinita: la prima data disponibile è il 7 luglio, fra tre mesi, nel IV municipio e l'8 luglio nell'XI, poi si passa a fine luglio nel XI, VI e III.

Il municipio 7 va a fine settembre mentre per i municipi 1, 2 e 10 non ci sono proprio date disponibili.

