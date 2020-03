Carolina Crescentini contro Virginia Raggi e l'iniziativa che invita i cittadini a segnalare assembramenti: «Siamo impazziti?»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 10:09

? Segnalalo al comune». Questaper contrastare il coronavirus che però non è piaciuta a tutti, tra questi nemmeno ache sul suo accountpolemizza contro la sindaca Virginia Raggi.Sul sito del Campidoglio è stata segnalata la possibilità di far presente se si notano assembramenti, vietati secondo decreto governativo a causa dell'emergenza per il coronavirus. «Ci sono assembramenti di persone che ritieni in contrasto con le regole dell’emergenza sanitaria? Puoi segnalarli direttamente all’Autorità competente per la vigilanza, tramite il SUS (Sistema Unico di Segnalazione) attivo sul portale istituzionale di Roma Capitale». Questo l'annuncio pubblicato sulla pagina Facebook di Roma Capitale.Ogni cittadino può segnalare cosa accade per aiutare le autorità a far eseguire la legge. Carolina Crescentini però non è d'accordo e sul suo account Twitter, mostrando il post del comune, afferma: «Ma siamo impazziti?». Probabilmente l'attrice non condivide l'invito del comune ai cittadini a monitorarsi tra di loro e a fare segnalazioni. Alcuni sei suoi follwers si sono detti d'accordo con lei, altri invece contestano la sua polemica sostenendo che gli assembramenti sono vietati ed è compito anche dei cittadini far rispettare le regole per il bene della comunità.