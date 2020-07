Carmen morì a 15 anni, solo 3 anni alla donna che la investì: «No aggravante per droga». L'ira della famiglia

Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 12:41

Aveva solo 15 anni, quando fu investita da un’auto a Roma nel novembre del 2015: alla guida dell’auto una donna di 30 anni, che risultò positiva al drug test. La donna è stata condannata a tre anni di reclusione per omicidio colposo, senza l’aggravante della guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, scrive oggi Repubblica.Una tragedia che cinque anni fa, sul litorale di Roma, con i genitori della vittima che ora chiedono giustizia. Il 9 novembre del 2015 Carmen stava andando a scuola quando fu travolta da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali: dopo due settimane di ricovero al San Camillo di Roma, la ragazzina morì per i gravi traumi e le ferite riportate.La morte di Carmen fece grande clamore a Ostia: al funerale parteciparono, tra cui molti compagni di scuola della ragazza. Durante la funzione in tanti tra amici, parenti e professori presero la parola: cinque anni dopo, la condanna “monca”, solo per omicidio colposo, che ha fatto infuriare la sua famiglia.