Il premio nobel Carlo Rubbia "litiga" con la mascherina in pieno centro di Roma

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Giugno 2020, 22:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche i Premi Nobel, come noi comuni mortali, combattono con le mascherine. Infatti,, the king of paparazzi, ha sorpreso ilmentre "combatteva" contro una mascherina che, complice il vento, non ne voleva sapere di essere domata. Rubbia, che ha compiuto 86 anni da qualche mese, è in grandissima forma, e mostra ancora la voglia e la capacità di godersi la vita, prima con un buon pranzo in centro a Roma, e poi con una bella passeggiata.Il Senatore a vita, è stato pizzicato mentre, in compagnia, si apprestava ad abbandonare il ristorante Pierluigi a Piazza de' Ricci in pieno centro di Roma, dopo aver mangiato nel noto ristorante.