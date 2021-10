Carlo Riccardi compie 95 anni: artista e fotografo, il ritratto dell'Italia dalla Dolce Vita alle persone comuni

Carlo Riccardi, grande artista e celebre fotografo festeggia 95 anni. Carlo Riccardi ha iniziato a lavorare giovanissimo in uno studio di fotopittura per arrivare poi a documentare oltre settant’anni di storia del nostro paese.

Carlo Riccardi compie 95 anni

Carlo Riccardi, grande artista e celebre fotografo, il 3 ottobre festeggia 95 anni. Carlo Riccardi è stato un famoso pittore e fotografo, noto come il primo paparazzo della “Dolce vita”. Nei suoi lavori ha ritratto divi e politi, ma anche gente comune, raccogliendo il tutto in un immenso archivio di oltre tre milioni di fotografie certificato Soprintendenza archivistica del Lazio.

Riccardi nato a Olevano Romano ha iniziato a lavorare negli anni ’40, ancor giovanissimo, in uno studio di fotopittura. Nel ’45 scatta foto e le colora per i militari americani che stazionano al Rest Center del Foro Italico e lì conosce un altrettanto giovane Federico Fellini che all’epoca disegnava caricature per i militari.

Negli anni Cinquanta fonda la rivista “Vip” e lavora per “Il Giornale d'Italia” e per “Il Tempo”. Riccardi ha collaborato con numerose testate, realizzando reportage in giro per il mondo e lavorando con molti personaggi della mitica “Dolce vita”.

