Card benzina come bancomat, nei guai operatori Ama

Facevano finti rifornimenti di benzina per intascare i soldi a spese dell'Ama. Sarebbe questa la truffa, denunciata dal Messaggero, consumata da alcuni dipendenti ai danni della municipalizzata capitolina che si occupa di ambiente. A denunciarlo la stessa sindaca Virginia Raggi in un post su Facebook. «Alcuni netturbini di Ama avrebbero sfruttato le carte carburante a loro disposizione addebitando all'azienda il costo di rifornimenti mai avvenuti o non utilizzati per ragioni di lavoro. Transazioni ravvicinate, rifornimenti di mezzi aziendali che risultavano parcheggiati: una serie di indizi che hanno fatto emergere movimenti sospetti -spiega la sindaca- Si tratta di episodi che, se confermati, risulterebbero intollerabili. Un vero e proprio schiaffo in faccia ai tanti dipendenti che lavorano onestamente. E non solo: questi furbetti, se così fosse, avrebbero rubato direttamente dalle tasche dei romani». Su 20 dipendenti l'azienda ha attivato verifiche «Tutto questo sarebbe inaccettabile e deve essere chiaro che chi sbaglia paga. Qualche tempo fa, infatti, avevamo beccat un dipendente che rubava gasolio dai serbatoi aziendali. Era stato denunciato, sospeso e sanzionato. Adesso sono 20 i dipendenti di Ama sui quali sono in corso delle verifiche interne. Ultimo aggiornamento: Thursday 23 July 2020, 08:55

