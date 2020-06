Card pirata, dalle partite ai porno: bloccati 160 mila abbonamenti

Sono 160mila gli abbonamenti bloccati dalla Guardia di Finanza, attraverso i quali venivano diffusi illegalmente eventi sportivi e palinsesti tv pay per view. Il Tribunale di Roma ha disposto il sequestro preventivo di 56 server, 2 siti web, oltre a 2 canali Telegram: il provvedimento ha fermato almeno 160.572 abbonamenti illegali identificati sui server oscurati e organizzati nell'ambito di un sistema che si poggiava su sette «strutture» IPTV illegali. Un numero rilevante se si considera che un abbonamento illegale - in media del costo di 10 euro al mese - consentiva di accedere a 450 canali televisivi e la fruizione di circa 30 mila contenuti multimediali diretti, come serie tv, porno o altro. Nel complesso è stata individuata una filiera clandestina che si basava sull'attività di vendita degli abbonamenti attraverso circa 900 rivenditori. Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 09:25

