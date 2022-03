Roma, carbonizzato dopo lo scontro dell'auto con il bus: un testimone ha visto una persona allontanarsi

Ancora dubbi e interrogativi sull'incidente mortale avvenuto sabato prima dell'alba a Centocelle. Secondo un testimone, ascoltato per ore dagli investigatori della Polizia Roma Capitale del V gruppo Casilino, una seconda persona (che sarebbe scappata prima dell'arrivo dei soccorsi) si trovava a bordo della macchina che ha preso fuoco. Nel rogo è rimasto carbonizzato il 25enne Alessandro Vincenzo Femia (foto).



Gli agenti che stanno indagando sulla dinamica della tragedia, avvenuta in via dei Castani all'incrocio con via dei Faggi, hanno visionato ieri alcune immagini ricavate dalle telecamere di videosorveglianza intorno alla zona dove è avvenuto lo schianto tra la Volkswagen Scirocco e l'autobus della linea N5 a metano. L'impatto tra il mezzo pubblico e l'utilitaria, dove a bordo di trovava Alessandro Femia, è stato catastrofico: una lingua di fuoco ha divorato quasi completamente la parte anteriore dell'automobile, carbonizzando il 25enne che, fino agli esami genetici del Dna, non potrà essere identificato ufficialmente.

La Polizia locale, delegata per le indagini dalla Procura capitolina, dovrà offrre una risposta anche sulla dinamica dello scontro mortale: va chiarito infatti se la macchina - che si è scontrata con l'autobus - stesse scappando perché inseguita da qualche malintenzionato. Quesiti ai quali si potrà dare un risposta solo dopo l'esame completo dei filmati. In ogni caso, non si esclude che la persona che è stata vista allontanarsi fosse un passeggero del bus.

