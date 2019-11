Carabinieri Forestale contro il fenomeno del bracconaggio, a tutela degli animali: 29 denunce

Omicidio Sacchi, la fidanzata Anastasiya non era con Luca al momento del delitto

Mercoledì 27 Novembre 2019, 17:25

Militari del, in prima linea contro il bracconaggio e le battute di caccia abusive nelle zone dove la fauna e protetta. Si è conclusa il 17 novembre scorso,, messa a segno dai detective del comandoper la prevenzione e repressione dell’utilizzo di richiami elettronici. I sofisticati congegni, sequestrati dai militari riproducendo i canti degli uccelli li attirano e ne facilitano l’abbattimento da parte dei cacciatori senza scrupoli, danneggiando gli animali interrompendone il volo migratorio.Positivo il bilancio del blitz anticrimine che ha visto 29 persone denunciate per l’utilizzo di richiami elettromagnetici, abbattimento di specie non consentite, porto abusivo di arma, uso di fucile senza limitatore di colpi e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri forestale hanno sequestrato 29 fucili da caccia e 18 richiami elettronici sequestrati a cacciatori in corso durante le battute di caccia.Sono state leI servizi concentrati nella provincia di Roma si sono svolti nelle zone dove si esercita la caccia alle allodole e ai tordi. Impegnati nell’operazionei militari dellein collaborazione conil cui apporto professionale ed operativo ha dato un contributo sostanziale ad una attività di tutela delle specie animali conseguendo risultati importanti e dimostrando come la collaborazione tra i vari soggetti istituzionali e non, che a vario titolo si occupano di ambiente, consente di contrastare efficacemente la pratica della caccia illecita