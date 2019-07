Mario, carabiniere ucciso a Roma. La moglie in lacrime: «Me l'hanno ammazzato»

Roma, carabiniere ucciso a coltellate: aveva 35 anni. Caccia all'uomo

Venerdì 26 Luglio 2019, 15:44

Si erano sposati lo scorso 13 giugno ed erano tornati dal loro viaggio di nozze solo lunedì. Il dolore che sta vivendo Rosa Maria, ladi Mario Cerciello Rega , ilstanotte a, è indescrivibile. «Me l'hanno ammazzato», ha gridato in lacrime la donna mentre usciva dalla camera mortuaria del Santo Spirito.«Lei viveva per lui, è una tragedia», racconta un amico in lacrime. «Ancora non ci posso credere», ripete un fratello della vittima. Presenti fuori la camera mortuaria dell'ospedale romano almeno 100 tra amici e parenti arrivati dalla Campania, regione d'origine di. Anche il cugino è incredulo: «Era diventato carabiniere poco dopo la morte del padre, aveva appena 18 anni quando è successo. Tutta la nostra famiglia ruotava intorno a lui, non è possibile morire per una borsa con un cellulare. Amava il suo lavoro ed era felice, ora è finito tutto».Il 35enne vicebrigadiere dei carabinieri, attivo anche nel volontariato, aveva saputo farsi amare da tutti, a Roma come a Somma Vesuviana, il suo paese d'origine. Il sindaco,, era un amico di Mario e oggi lo ricorda così: «Era un ragazzo solare, bello dentro e fuori. Non si può morire così per 1400 euro al mese, ma chi fa quel mestiere sa che c'è il rischio di non tornare a casa. Un ragazzo umile, che sin da giovane ha dovuto affrontare mille difficoltà. Il suo papà è morto che lui era appena 18enne, e Mario si è dato da fare per aiutare la famiglia, sua mamma, suo fratello e sua sorella. Ha sempre lavorato, e quando era libero si dedicava all'orto di casa. Sono stato al suo matrimonio, era felicissimo ed emozionato. Non posso credere che oggi non ci sia più».Anche, titolare di un forno a Campo de' Fiori, era diventato in poco tempo amico di Mario. E ricorda così il carabiniere ucciso: «Era il nostro angelo custode. Mario era prima di tutto una persona meravigliosa: un uomo buono, onesto, garbato, educato, sempre attento al prossimo. Voleva aiutarmi col trasloco e si era arrabbiato perché non l'avevo avvertito, mi aveva anche invitato al suo matrimonio ma per un imprevisto non sono potuto andare. Girava spesso in borghese e ci difendeva dallo spacciatore, dal borseggiatore, da tutta quella microcriminalità che inficia negativamente la vita del cittadino. Anche tramite il suo lavoro dimostrava un altruismo raro».