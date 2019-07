Dei fiori e una lettera, lasciati sotto il Tricolore del Comando Generale da una bimba, accompagnata dalla mamma. Un gesto che si unisce ai tanti messaggi di vicinanza che ci stanno arrivando, da quando è giunta la notizia della morte del nostro collega. Una sola parola: grazie. pic.twitter.com/6H4N2fdKfv — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) July 26, 2019

Venerdì 26 Luglio 2019, 19:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bimba scrive unaai. «Carissimi Carabinieri, vi vorrei ringraziare per tutto ciò che fate ogni giorno per il nostro Paese. Sin da piccola vi guardo come un bambino guarda il suo supereroe preferito. I miei supereroi siete voi, avete un cuore nobile e puro». È quanto si legge in una lettera che una bimba - informa l'Arma in un tweet - accompagnata dalla mamma, ha lasciato oggi, insieme ad un mazzo di fiori, sotto il Tricolore del Comando generale dei carabinieri, nella giornata dell'uccisione del vice brigadiere Mario Cerciello Rega . «Un gesto - fa sapere l'Arma - che si unisce ai tanti messaggi di vicinanza che ci stanno arrivando, da quando è giunta la notizia della morte del nostro collega. Una sola parola: grazie».