Carabiniere ucciso, «anche il comandante ha mentito per coprire le bugie di Varriale»

Martedì 10 Settembre 2019, 11:31

Un mese e mezzo dopo la morte di, il carabiniere ucciso a Roma con 11 coltellate nella notte tra il 25 e il 26 luglio, emergono nuovi particolari, soprattutto sulle presunte emissioni da parte dei colleghi. A partire dal vicebrigadiere, indagato pe violata consegna perché si era presentato all’appuntamento con i due americani,, senza la sua arma di ordinanza.Secondo quanto scrive il Corriere della Sera oggi, anche il capo dei due carabinieri Cerciello e Varriale, il comandante della stazione Farnese Sandro Ottaviani, avrebbe mentito: in particolare sul luogo in cui avrebbe ricevuto l’arma di Varriale. Ottaviani aveva infatti detto di averla ricevuta in ospedale, ma in realtà era stata lasciata in caserma.I verbali dell’indagine trovano infatti incongruenze tra il racconto di Varriale, quello di Ottaviani, e le testimonianze di altri carabinieri. Il 28 luglio infatti, scrive il Corriere, Varriale raccontò che a quell’appuntamento aveva indosso la pistola e le manette: ma cinque colleghi lo smentiscono, e lo stesso Varriale al procuratore Prestipino ha successivamente ammesso che le pistole di entrambi erano rimaste in caserma.Il suo comandante però a verbale il 1° agosto, a domanda risponde: «Varriale mi ha consegnato l’arma al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito, dove aveva appreso che Cerciello non aveva l’arma al seguito». Una bugia, come si è accertato poi da altre testimonianze, come detto. Ma qual è il motivo? Perché un comandante copre il suo vicebrigadiere? Domande che potrebbero avere una risposta nelle prossime settimane.