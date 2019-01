Cara Castelnuovo di Porto chiude, portati via i rifugiati. Il Pd: metodi da lager

Marted√¨ 22 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A poco più di un mese dalla conversione in legge del decreto Sicurezza, il Cara di Castelnuovo di Porto, a nord di Roma, il secondo più grande d'Italia, è in via di chiusura. Lo fa sapere l'amministrazione comunale sottolineando che da domani «inizieranno infatti gli spostamenti di 300 rifugiati in tante regioni italiane, a cui si aggiungeranno le uscite obbligatorie dei titolari di protezione umanitaria, ormai senza più diritto all'integrazione prevista dalla seconda accoglienza».Il 31 gennaio il Cara a Castelnuovo di Porto sarà completamente svuotato e chiuso. I circa 500 migranti attualmente presenti saranno trasferiti altrove. Lo si apprende da fonti del Viminale. L'operazione, che comporterà risparmi per circa un milione all'anno di affitto, è resa possibile dal crollo del numero degli sbarchi ed era già programmata nell'ambito dello svuotamento dei grandi centri come già fatto per Cona e Bagnoli in Veneto.Sono trenta al momento gli ospiti del Cara trasferiti oggi in altre strutture. Secondo quanto si è appreso, sono stati spostati in centri della Basilicata e della Campania. Altri, invece, avrebbero lasciato il centro da soli. Diversi sono stati avvistati alle fermate degli autobus diretti a Roma. Nei prossimi giorni sono in programma altri trasferimenti.«Cosa sta avvenendo al Cara di Castelnuovo di Porto?» vicino a Roma. A chiederlo è la senatrice Annamaria Parente insieme con 25 senatori del Pd con un'interrogazione al ministro dell'Interno in cui denunciano lo spostamento coatto dei migranti del Centro accoglienza richiedenti asilo. «Saranno inviati, a gruppi di 30 o anche 50, in varie regioni italiane, in strutture di accoglienza non note - spiega Parente - altri ospiti del Cara saranno invece fatti uscire dalla struttura senza che vi sia per loro un piano di ricollocamento alcuno ed entro la fine del mese di gennaio è prevista la chiusura definitiva della struttura, che comporterà, tra l'altro, la procedura di licenziamento collettivo di tutti i 120 lavoratori attualmente operanti nel Cara medesimo». «Viene chiusa una struttura di integrazione - aggiunge - che in questi anni ha raccolto diversi riconoscimenti, dall'Acnur a Migrantes, e che ha permesso di salvare e aiutare 8 mila profughi, tra i quali 700 minori».«Senza alcun rispetto per i percorsi già avviati e per le buone esperienze di accoglienza e integrazione sul territorio, bambini e ragazzi che hanno frequentato fino a oggi le scuole della cittadina, vengono di colpo spostati con le loro famiglie». Lo scrive in una nota la Fp Cgil di Roma e Lazio.Anche il comune di Castelnuvo di Porto protesta. «In un colpo solo saranno spazzati via non solo anni di impegno e buon lavoro per un'accoglienza fatta di progetti educativi, inserimento scolastico, corsi ricreativi, iscrizioni alle associazioni sportive del territorio, collaborazioni volontarie e lavori socialmente utili, portata avanti dal Comune insieme alla Prefettura di Roma, ma andranno persi anche 107 posti di lavoro dei dipendenti del gestore del Centro», continua il Comune. «Uno dei primi atti da parte di questa nuova amministrazione comunale, infatti, dopo il grande caos di Mafia Capitale, è stata proprio la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con la Prefettura di Roma per la realizzazione di progetti culturali e di volontariato (museo di arte e mestieri, rassegne fotografiche, corsi di teatro) - prosegue il Comune - ma soprattutto per l'inserimento scolastico dei bambini, che da domani saranno costretti a lasciare aula, maestre e compagni senza sapere dove andranno e cosa li aspetta».«Insomma a Castelnuovo esiste, o meglio "esisteva", una gestione positiva del fenomeno dell'immigrazione che non ha mai dimenticato l'aspetto della sicurezza, requisito necessario per favorire l'integrazione stessa grazie ad una efficace collaborazione con il Comando dei Carabinieri di Bracciano. Tutto ciò è stato possibile nonostante le difficolta socioeconomiche dell'area - aggiunge il Comune di Castelnuovo di Porto - Ma, purtroppo, i primi effetti del decreto sicurezza spazzano via questa nostra positiva esperienza senza neanche la possibilità di trasformarla inun'operazione migliorativa di integrazione/inclusione che portasse al superamento (dovuto e naturale) del sistema- Cara attraverso l'accoglienza diffusa del sistema Sprar».«Fra poche ore, quindi, decine di persone si troveranno a girovagare per le strade di provincia a due passi da Roma, in pieno inverno- aggiunge il Comune - Questa non è sicurezza! I bambini e gli adulti verranno 'confinatì, senza aver consentito loro nemmeno di salutare i compagni di classe, i compagni di squadra o i nuovi amici del paese». «Alcuni sono titolari di permessi di soggiorno, altri senza carta d'identità. Tutti dovranno affrontare un nuovo viaggio senza meta - conclude l'amministrazione -. Questa volta, però, il viaggio avverrà in uno dei paesi fondatori dell'Europa. Quella stessa Europa fondata sui valori e sui principi di solidarietà e di riconoscimento dei diritti universali dell'uomo».«Quanto è accaduto questa mattina al centro per gli immigrati di Castelnuovo di Porto a nord di Roma non è degno di una nazione civile. Una delle strutture più importanti per l'accoglienza degli immigrati è stata sgomberata senza adeguato preavviso, sperando donne, uomini e bambini, secondo una modalità che ricorda i lager nazisti. Nessuno è stato avvertito per tempo, nemmeno il Comune: un vero e proprio blitz». Così il deputato romano del Pd Roberto Morassut. «Un'iniziativa - spiega Morassut - che conferma quanto sia pericoloso il decreto Salvini sulla sicurezza. Adesso nessuno sa dove finiranno le 320 persone sgomberate e la loro sicurezza e quella dei cittadini sono a rischio. Diminuisce la capacità di integrazione e diminuiscono controlli. Tutto ciò è tanto più inaccettabile in una città come Roma, si tratta di un'offesa alla comunità civile e alla radice cristiana della città».«Con il processo di chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto, che da questa mattina e fino al 31 gennaio porterà a smantellare un'importantissima esperienza di integrazione e accoglienza costruita anno dopo anno in provincia di Roma, si preannuncia una vera e propria emergenza sociale, umanitaria e e perfino sanitaria». Lo scrive in una nota il segretario del Pd provincia di Roma Rocco Maugliani.Solo tre anni fa Papa Francesco, entrando al Cara di Castelnuovo di Porto - dove il 24 marzo 2016 celebrò la messa del Giovedì Santo con il rito della lavanda dei piedi a 11 profughi e un'operatrice - «diede a tutti noi, che innanzitutto siamo persone, esseri umani, un semplice quanto straordinario e fortissimo messaggio. Oggi, con la cultura del più forte sul più debole, non solo si sta calpestando quel messaggio, ma si supera il limite dell'umana dignità». Così in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre. «Il decreto del governo produce questo - aggiunge - mette per strada i lavoratori, e ci diranno che siamo amici degli amici di coop rosse, bianche o celesti. Mette per strada la dignità e i diritti di decine, centinaia di donne, uomini e bambini, cioè di persone che in pochi secondi vengono improvvisamente separate, violentate nel loro cammino di integrazione e comprensione di nuove culture, senza conoscere nulla del proprio futuro. Siamo con i cittadini di Castelnuovo e saremo sempre per i diritti di lavoratori che - conclude Astorre - sono costretti ad assistere e a vivere sulla propria pelle la vittoria dello Stato fascista sui più deboli».«Siamo dispiaciuti e preoccupati. Chiediamo che non vengano trattati come bestiame», afferma all'agenzia Sir il parroco di Santa Lucia, padre José Manuel Torres, messicano, dei Servi di Gesù, che ospiterà oggi pomeriggio l'inizio di una marcia silenziosa per esprimere solidarietà agli ospiti del Cara. A pochi passi dalla scuola elementare dove studiavano alcuni bambini del Cara, «strappati - dice il parroco - all'improvviso dal percorso che avevano iniziato».