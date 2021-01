Capodanno a Roma, festa abusiva in albergo con 27 persone: cenavano e ballavano, poi l'arrivo dei carabinieri

Scoperta dalla polizia una festa di Capodanno in un albergo al centro di Roma. All'arrivo degli agenti, intorno alle 22.30, sono state trovate 27 persone che ballavano e cenavano. Secondo quanto si è appreso, i partecipanti verranno multati.

Sono 9 i feriti tra Roma e provincia per i fuochi d'artificio esplosi nella notte. Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, si tratta di feriti lievi che hanno riportato abrasioni, ustioni, e contusioni. Il più grave ha avuto una prognosi di 15 giorni per una «contusione bulbare». Gli episodi si sono verificati al centro di Roma, in zona ponte Milvio, a Fiumicino, Marino, Frascati e Velletri.

