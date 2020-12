Roma, il Capodanno in streaming con la performance di Gianna Nannini

Un Capodanno da vivere in streaming, ma con il “botto” di mezzanotte: il live di Gianna Nannini. Si chiama “Oltre tutto” la programmazione di eventi che il Comune di Roma ha organizzato per fare compagnia ai cittadini “distanziati”. La serata digitale - da seguire sul sito culture.roma.it e sulla pagina Facebook di cultureroma - inizierà alle 22, avrà come anfitrioni Michela Murgia e Chiara Valerio e si svolgerà nel meraviglioso Laboratorio di Scenografia del Teatro dell’Opera.

Oltre a Gianna Nannini, il programma ospiterà le performance - registrate in precedenza luoghi straordinari della Capitale - di Elodie dal Tabularium dei Musei Capitolini, Gemitaiz dall’Ara Pacis, Diodato dallo Stadio Palatino, Carl Brave da rhinoceros Alda Fendi art hub, Manuel Agnelli feat. Rodrigo d’Erasmo dal Museo di Roma - Palazzo Braschi. Il progetto Vedute, invece, parlerà di cinema con video su (e ispirati da) Roma dei fratelli D’Innocenzo, Chiara Caselli, Chiara Francini, Francesco Bruni e Mauro Covacich. L’arte è rappresentata dal site specific Fuoco - Cenere - Silenzio di Alfredo Pirri e dalla installazione luminosa di Tim Etchells. L’artista argentino Tomás Saraceno porterà in prima mondiale il suo laboratorio dedicato a Natura e Cosmo.

