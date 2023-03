Roma, primo incontro Rocca-Gualtieri. Governatore: «Ci dobbiamo confrontare per il bene dei nostri cittadini»

di Redazione web

Primo incontro istituzionale tra il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ed il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri nella sede regionale. «Io guardo quello che ci unisce non ciò che ci divide. Non sono emersi elementi di distanza. Ci dobbiamo confrontare per il bene dei nostri cittadini. Farò di tutto come Regione per sostenere i poteri a Roma Capitale, ed una cosa fondamentale. L'ho chiarito al sindaco, e c'è tutta la volontà di fare in modo che la Capitale abbia tutti i poteri che merita», le parole del governatore del Lazio.

Francesco Rocca, presenta le linee programmatiche e la giunta alla Pisana: «Sanità primaria, più personale negli ospedali»

Questione rifiuti

«Sul luogo dell'inceneritore c'è una novità molto interessante. Sapete che in più di una occasione io avevo manifestato delle perplessità sull'Ardeatina per la viabilità, ma c'è un piano che approfondirò per il trasporto su ferro. Questo non dovrebbe avere un impatto sulla viabilità e questa è sicuramente una novità di grande interesse», ha sottolineato il presidente della Regione Lazio, Rocca, durante il punto stampa organizzato al termine del suo primo incontro ufficiale con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

«C'è una volontà comune di lavorare sul recupero e il riciclo, perché questa è una grande priorità e sfide della nostra Regione - sottolinea Rocca - cioè far salire la differenziata come percentuale a Roma e nella Regione. Ô uno degli obiettivi che abbiamo in comune».

