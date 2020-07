di Emilio Orlando

Chiuso in un sacco della spazzatura rischiava di morire soffocato. L’abbaiare del cane di piccola taglia ha attirato l’attenzione di una signora che ha chiamato una pattugliare dei carabinieri della stazione di San Basilio, che stava controllando alcune persone in una piazza di spaccio. È accaduto in via Mechelli nella piazza di spaccio della “lupa”. Sono in corso le indagini per risalire al proprio che ha abbandonato il cane. Ultimo aggiornamento: Friday 17 July 2020, 10:42

