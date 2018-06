Cagnolino chiuso nell'auto per ore: il quartiere si mobilita per salvarlo

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Decine di residenti scandalizzati per lui, un cagnolino pezzato marrone, chiuso in un’auto in divieto di sosta senza neanche un centimetro di finestrino aperto. Una storia che è accaduta ieri pomeriggio su un tratto di via Val Trompia, uno stradone lungo l’Aniene nel piccolo quartiere Espero.Alcune signore erano disperate davanti alla visione del cagnolino seduto sul sedile posteriore accaldato e senza possibilità di uscire. ”Io rompo il finestrino”, ha detto stizzito un ragazzo con un cane al guinzaglio”, ”Lascia stare che ti denunciano per danneggiamento”, gli ha ricordato l’amico.E piano piano la notizia del cane chiuso dentro l’auto s’è sparsa nel quartiere. Nel giro di pochi minuti, decine di persone erano accanto all’auto a tifare per il cagnolino. C’è chi ha chiamato i carabinieri e chi la polizia. Non è stato facile far intervenire le forze dell’ordine che probabilmente erano impegnati su fronti più gravi. Ad un certo punto è arrivato l’equipaggio di una volante che si è messo subito a rintracciare i proprietari dell’auto ma che a casa non c’erano.Un uomo ed una donna sono arrivati dopo un’oretta ed hanno giurato che si erano assentati da poco. Invece, in molti hanno detto di avere visto il cagnolino chiuso in auto dalla mattina. Gli agenti hanno creduto ai proprietari e hanno abbandonato il luogo della segnalazione. Il cagnolino è stato subito rifocillato dai residenti. Comunque sia, una storia al lieto fine.