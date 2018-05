Campus Bio-Medico di Roma, i futuri medici cantano la parodia di "Una vita in vacanza"

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si potrebbe dire che ‘i futuri medici vanno prima in vacanza’, come ha stabilito proprio ieri il decreto MIUR che riforma il tirocinio di Medicina, portandolo dentro gli ultimi due anni di Corso. Senza saperlo, hanno in qualche modo colto la ‘palla al balzo’ proprio gli studenti del VI anno di Medicina e Chirurgia dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, che ieri sera si sono esibiti in una esilarante performance, cantando la parodia di ‘Una vita in vacanza’, brano portato alla ribalta a Sanremo 2018 dallo Stato Sociale.I ‘Camici in Corso’, così si chiamava il folto gruppo di futuri dottori che ha cantato e ballato sul palco del Campus’ Got Talent, concorso artistico promosso dall’Ateneo eaperto a studenti, docenti, ricercatori e personale, giunto quest’anno alla settima edizione. Un’occasione per valorizzare i talenti ‘nascosti’ di chi ogni giorno vive l’Università. In Giuria, tra gli altri, la mitica Mara Venier, l’intramontabile Gina Lollobrigida, il re delle auto di lusso Horacio Pagani e Nicola Perilli, dj di Dimensione Suono Roma.Per la cronaca: i ‘Camici in Corso’ non hanno vinto, ma hanno comunque conquistato il pubblico con la loro simpatica performance. E da oggi, tutti gli studenti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma canticchiano nei corridoi il brano vincitore di Sanremo 2018...