I Campioni per la Salute debuttano al Tennis and Friends di Roma capitanati dalla Medaglia d’Oro Olimpica Lugi Busà

Al Tennis and Friends di Roma debuttano i “Campioni per la Salute” capitanati dalla Medaglia d’Oro Olimpica Lugi Busà. Appuntamento venerdì 13 e sabato 14 ottobre al Foro Italico presso lo stand del Ministero per la Salute. “Campioni per la Salute” unisce sport e solidarietà promuovendo in questa prima tappa la donazione di sangue.

Sensibilizzare sulla donazione di sangue

L’imprenditrice Lorena Rutigliano è ideatrice di “Campioni per la Salute”, un progetto rivoluzionario ed unico nel suo genere, che mira a sensibilizzare il pubblico sulla donazione di sangue, promuovendo allo stesso tempo l’importanza dello sport e di uno stile di vita sano. “Campioni per la Salute” si articola in quattro tappe in giro per l’Italia, portando il suo messaggio di solidarietà e benessere in diverse città.

Il testimonial olimpico Luigi Busà

Il Testimonial cardine del progetto è Luigi Busà, medaglia d’oro olimpica di karate, che avvicinerà il pubblico degli sportivi e non all’invito di donare sangue.

Pratica sportiva e benessere

La pratica sportiva non solo permette di mantenersi in forma prevenendo sovrappeso e obesità, ma anche di sviluppare coordinazione psicomotoria, senso di autoefficacia, autostima, sana competizione, rispetto delle regole e rispetto degli altri. Inoltre, donare il sangue almeno una volta l’anno riduce il rischio di sviluppare diabete mellito e patologie dell’apparato cardiovascolare. “Campioni per la Salute” rappresenta un importante passo avanti nella promozione della salute e del benessere in Italia. Con l’aiuto di figure sportive rispettate il progetto spera di raggiungere un pubblico ampio e diversificato.

Ingresso Libero per il pubblico, dalle 11:30 alle 15:00. Il giorno venerdì 13 ottobre dalle 09:30 alle 13:30 è riservato alle Scuole su prenotazione, per informazioni: www.tennisandfriends.it

