Camper in bilico sul dirupo: nonni romani con la nipotina di 8 anni salvati dai vigili del fuoco

Un camper è uscito fuori strada nei pressi di Lettomanoppello (Pescara) ed è rimasto in bilico su un dirupo: a bordo del mezzo di trasporto, c'erano due nonni di 71 e 69 anni e la nipotina di 8 anni. I tre passeggeri si sono salvati grazie al provvidenziale aiuto dei carabinieri e dei vigili del fuoco: miracolamente nessuno di loro ha riportato ferite.

La vicenda

Una giornata spensierata, perfetta per una gita fuori porta, si è quasi trasformata in tragedia. Due nonni erano partiti da Roma con la loro nipotina a bordo del loro camper per un'uscita domenicale.

Per strada però, il mezzo ha sbandato ed è finito in un dirupo nei pressi di Lettomanoppello a Pescara, più precisamente sulla statale 614.

Tutti illesi

I nonni e la nipotina sono stati estratti dal camper senza nemmeno un graffio: i vigili del fuoco hanno fatto uscire dai finestrini anteriori prima il nonno con la bambina e poi la nonna.

