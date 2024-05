Sesso in cambio di favori a Campagnano, il sindaco: «Funzionario subito segnalato e sospeso, siamo amareggiati»

di Redazione Web

In merito alle attività di indagine che hanno portato all'arresto di un funzionario comunale accusato di concussione sessuale e concorso in corruzione a Campagnano di Roma «stiamo predisponendo le procedure a garanzia del Comune e dell'amministrazione che si attuano in questi casi da un punto di vista disciplinare. La prima azione riguarda la sospensione del funzionario, in attesa di future ulteriori indicazioni della procura. La prima azione quindi e' questa». Lo ha detto il sindaco di Campagnano di Roma, Alessio Nisi, uscendo dal Palazzo Municipale. Mano a mano che procederanno le attività investigative, valuteremo se costituirci» parte civile in un processo, ha aggiunto.

Le parole di Alessio Nisi

A Campagnano di Roma nel palazzo municipale «questa mattina ci siamo riuniti con la giunta e parte del consiglio: la prima reazione è stata amarezza e dispiacere perchè viene raccontato un paese assolutamente virtuoso attento ai temi della legalità.

