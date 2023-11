Camion tampona un Ncc, un morto e 9 feriti a Civitavecchia: via Aurelia chiusa al traffico Lo scontro è avvenuto poco prima delle 14 sulla via Aurelia, tra Civitavecchia Nord e Civitavecchia Sud, in direzione Roma







di Redazione web Grave incidente a Civitavecchia, Roma. Un camion tampona un Ncc. Una persona morta e nove sono rimaste ferite. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 14 sulla via Aurelia, tra Civitavecchia Nord e Civitavecchia Sud, in direzione Roma. La strada è stata chiusa al traffico. Cosa è successo Un camion ha tamponato un Minivan Ncc con a bordo 9 persone. Sul posto la Polizia stradale per i rilievi e due elicotteri dell'Ares 118 che stanno trasportando i feriti in diversi ospedali. Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA