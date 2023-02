Camilla Marianera, Santori (Lega): «L'assessore Lucarelli si deve dimettere. E Gualtieri spieghi quanto accade»

di Redazione web

La Lega interviene nella vicenda di Camilla Marianera, la praticante avvocata - che era stata assunta nella segreteria dell'Assessore capitolino alle “Pari Opportunità” - arrestata con l'accusa di aver venduto informazioni a ultrà e pusher. Lo fa con il consigliere e capogruppo Fabrizio Santori che chiede le dimissioni dell'assessore Lucarelli: «Quanto accaduto con la giovane praticante avvocato - scrive in una nota Santori - che mentre lavorava nello staff dell’assessore Lucarelli mercanteggiava ottenendo soffiate utili a delinquenti di varia estrazione sulle attività investigative della procura, è gravissimo. Solo in Italia e solo a Roma non accade nulla. L’assessore si deve dimettere, o almeno deve lasciare una delega importante e delicata come quella alla sicurezza urbana: non è possibile continui a tenerla in questa situazione. Il Sindaco Gualtieri, che ha presieduto la giunta approvando la delibera di assunzione, rompa il silenzio, renda chiare a tutti le procedure che adopera per controllare l’adeguatezza delle persone cui apre, e con stipendi di tutto rispetto per un totale di 6 milioni di euro l’anno, le stanze dei bottoni del Campidoglio».

Fabrizio Santori prosegue: «Gualtieri spieghi quanto accade, pubblichi in maniera trasparente i curricula di tutti gli assunti sul sito del Comune, tiri fuori i nomi di chi ha suggerito l’assunzione, elenchi i passaggi grazie ai quali si è dato il benvenuto alla staffista nell’assessorato. C’ è una responsabilità politica che non può essere ignorata: la Lega presenterà un esposto nelle sedi opportune per chiarire fino in fondo tutta questa vicenda».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Febbraio 2023, 15:18

