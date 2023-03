Camilla Marianera chiede i domiciliari: «Segreti? No, spacciavo fake news». La Procura deposita altri atti

di Emilio Orlando

Chiesti gli arresti domiciliari per Camilla Marianera, la praticante legale di 27 anni finita in carcere, insieme al fidanzato, perché accusata di “vendere” per 300 euro informazioni riservate (agli indagati) su indagini in corso.

Il ricorso è stato presentato al Tribunale di Riesame. Invece gli avvocati di Jacopo De Vivo, compagno della 27enne, hanno rinunciato all’istanza.

Il Riesame si è quindi riservato di decidere in base alla documentazione presentata dalla difesa della Marianera e la decisione potrebbe arrivare già oggi. Anche perché l pool di magistrati inquirenti della Procura della Capitale composto da Paolo Ielo, Francesco Cascini e Giulia Guccione, ha depositato altri atti, ma soprattutto intercettazioni e orari di servizio della praticante, a corredo della corposa informativa con la quale era stato chiesto al giudice per le indagini preliminari Gaspare Sturzo, il via libera all’arresto della coppia accusata di corruzione.

La ragazza, in carcere dalla settimana scorsa, si è difesa asserendo che le sue erano solo «millanterie» e che «spacciava» ai pregiudicati notizie false, che però si faceva pagare. Nel frattempo, nel registro degli indagati sono stati aggiunti altri undici nominativi (tra cancellieri e addetti alle segreterie del tribunale). Due funzionari, uno della Corte d’Appello e uno della Sorveglianza sono stati trasferiti, in via precauzionale, ad altri incarichi e in uffici diversi.

