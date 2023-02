Camilla Marianera, Baldassarre e Santori (Lega): «Caso gravissimo, ma come si selezionano gli staffisti in Comune?»

La Lega interviene nella vicenda di Camilla Marianera, la praticante avvocata - che era stata assunta nella segreteria dell'Assessore capitolino alle “Pari Opportunità” - arrestata con l'accusa di aver venduto informazioni a ultrà e pusher: «Gravissima è la storia - dichiarano Simona Baldassarre e Frabrizio Santori - della praticante avvocato Camilla Marianera, che presumibilmente trafugava in procura atti relativi ad indagini, per beneficiare sodali legati alla criminalità organizzata, nominata staffista dell'assessore capitolina con delega alla Sicurezza Monica Lucarelli. Siamo e resteremo garantisti, ma, ci chiediamo: come si selezionano gli staffisti in Comune? Gualtieri dorme?»

E ancora: «Le ricostruzioni parlano di amicizie fra dipendenti comunali capaci di suggerire nomi alla politica e noti capi ultras pregiudicati; è questo il clima opaco che regna al Campidoglio, grazie al PD? Quella di Lucarelli è una chiara culpa in eligendo e vigilando, dovrebbe dimettersi subito, e Gualtieri chiedere scusa per averla candidata nella sua lista. Il Comune è infiltrato da personaggi opachi? Ma il PD non fa nulla, se non retoriche 'marce per la legalità'», concludono Simona Baldassarre, eurodeputato della Lega, e Fabrizio Santori, capogruppo della Lega nell'Assemblea capitolina.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Febbraio 2023, 14:01

