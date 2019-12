Il calendario della Rinascita, dodici donne che hanno sconfitto il tumore

La Rinascita, vissuta da 12 donne che hanno sconfitto la malattia e oggi si mostrano con tutto il loro coraggio in un calendario che, per il 2020, lascia spazio solo alla speranza. Il calendario “Rinascita” verrà presentato venerdì 20 dicembre, alle 18.30 in via degli Ausoni 1 presso l’Istituto Superiore di Fotografia. Le immagini sono state realizzate dagli studenti del Corso Triennale di fotografia guidati da Simone Passeri, fotografo e direttore artistico del progetto. Al calendario ha partecipato anche l'attrice Claudia Gerini, come testimonial di Rinascita, che con grande orgoglio ha sostenuto il progetto.



“Le foto – spiegano gli organizzatori che invitano tutti i cittadini a partecipare alla presentazione – sono state realizzate tramite l’utilizzo del banco ottico 4×5: testimoniano la forza, il coraggio e la vita di 12 donne che con il loro entusiasmo ci raccontano come hanno superato fisicamente ed emotivamente la malattia immortalate in immagini simboliche che rappresentano la loro rinascita”.





Prima della presentazione del calendario ci sarà una mostra con gli autori per far capire il percorso che c'è dietro quelle foto: gli scatti sono stati realizzati a giugno scorso, quando molte delle protagoniste erano ancora nel pieno delle cure. Ora quelle stesse protagoniste saranno presenti alla mostra proprio per far vedere la loro “rinascita”: per ricostruire il percorso e guardare al futuro. “Sveleremo quello che siamo ora: la rinascita è possibile- spiega una delle protagoniste del calendario – Questo calendario rappresenta un modo per dire agli altri che si può fare: non bisogna lasciare niente di incompiuto e andare avanti credendo nella guarigione, sapersi affidare alle persone a medici e medicine”.



La presentazione del progetto sarà inoltre l'occasione per acquistare il calendario il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Cooperativa Sociale ONLUS “Comici Camici” – La salute vien ridendo (www.comicicamici.it).



