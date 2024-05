Presa a calci da uno straniero ubriaco mentre aspetta la metro a Termini: «Terrorizzata, nessuno mi ha aiutato»

di Noemi Aloisi

Una donna romana stava aspettando la metro B, direzione Ionio - Rebibbia a Termini, quando un uomo di origini straniere in stato di ebbrezza l’ha inseguita e presa a calci sotto gli occhi di tutti. Erano circa le otto di sera quando R.C. la vittima, si trovava seduta alla banchina per aspettare il mezzo.

Presa calci nella metro B, la denuncia

«Ero seduta ad aspettare, intorno a me non c’era molta gente in quanto era appena passata la metropolitana. A un certo punto è sbucato un uomo che presumo venisse dai tornelli e ho avuto la sensazione che inveisse contro di me, in una lingua che non conoscevo. Credo fosse dell’est Europa. Ero spaventata e ho deciso di alzarmi, ho iniziato a camminare a passo sostenuto per allontanarmi dall’uomo che era sempre più vicino a me. Purtroppo non è servito, infatti lui mi ha inseguita e mi ha dato un calcio fortissimo all’altezza dell’osso sacro.

Nel frattempo «questa persona - prosegue la vittima - continuava ad avere un atteggiamento molto minaccioso. Nonostante tutto ho continuato ad allontanarmi fin quando un uomo è venuto in mio soccorso, a differenza degli altri presenti che hanno fatto finta di nulla. Siamo andati insieme ad avvertire un addetto alla sicurezza, per informarlo di ciò che era accaduto. Una volta tornati alla metro, l’uomo era ancora lì e si trovava fuori di sè. Io ero terrorizzata e avevo paura che potesse colpirmi di nuovo per questa ragione non appena è arrivata la metropolitana, ho deciso di prenderla per mettermi al sicuro e andare via di lì».

Una storia davvero incredibile, la vittima fortunatamente non ha nulla di rotto ma prova molto dolore ed ha una forte contusione. «Anche se non l'ho fatto immediatamente, ho deciso di sporgere denuncia, non so quanto sarà utile, ma essendoci anche le telecamere forse l’uomo potrebbe essere identificato, immagino che abbia una sfilza di precedenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 14:13

