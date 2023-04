Cade dalla finestra, il tragico volo da 6 metri è un incidente: morta per raggiungere il cane

di Redazione Web

Una donna è stata trovata senza vita in strada, sotto ad un palazzo in via del Pavone, a Viterbo. La vittima è caduta dalla finestra di casa, dal secondo piano. Un tragico volo da oltre 6 metri di altezza che è costato la vita a Yyelice Altagracia Martinez che non è più avvolto dal mistero. Secondo quanto appreso dalle indagini, infatti, la donna è precipitata nel tentativo di raggiungere il suo cane.

Dopo la sua caduta è stata soccorsa dai sanitari del 118, ma le sue condizioni erano gravissime. Troppo gravi le ferite riportate dalla donna che è morta in ospedale poco dopo. E a distanza di meno 24 ore dalla treagedia, arriva la svolta decisiva nelle indagini. La caduta nel vuoto, secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile, è un tragico incidente.

In un primo momento l'ipotesi più accreditata era quella del suicidio. Ma, in realtà, la donna, avendo dimenticato le chiavi, avrebbe tentato di calarsi dal terrazzo condominiale per rientrare nel suo appartamento, dove si trovava il suo cagnolino.

Ed è stato proprio l'amore per il suo cane che le è stato fatale. Infatti, sempre dalle prime ricostruzioni della polizia, sembra che il cane fosse sul terrazzo dell'appartamento, e questo avrebbe spinto la donna a tentare di calarsi senza chiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Aprile 2023, 09:15

