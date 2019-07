Cade da una scala a pioli durante i lavori in casa. Trasportato d'urgenza in eliambulanza

Roma, giallo negli hotel di via Veneto: donne riprese nude dai droni in volo

Mercoledì 3 Luglio 2019, 16:09

Stava svolgendo dei lavori di manutenzione in casa, quando è. La violenta caduta gli ha provocato una grave frattura al braccio braccio destro. L'altezza dalla quale il 45 enne è precipitato aveva fatto temere per la sua vita, tanto che il personale dell' autoambulanza intervenuta ha richiesto l'intervento dell' elicottero per trasportare il ferito al Policlinico Umberto I di Roma. L'episodio è avvenuto in via delle Pesche a San Polo dei Cavalieri, un paesino della Valle dell' Aniene distante un' ora di macchina dalla Capitale.I carabinieri della stazione e della compagnia di Tivoli, intervenuti sul teatro dell'incidente hanno ricostruito la dinamica dell' accaduto. L'uomo ha perso probabilmente l'equilibrio dalla scala malferma sulla quale si era arrapincato per svolgere dei lavori domestici. Durante la caduta ha sbattuto contro una ringhiera metallica che le ha provocato la frattura. In pochi minuti, gli uomini della Benemerita hanno attivato anche l'eliambulanza che ha trasportato il ferito a Roma, dove i medici specialisti dopo averlo stabilizzato lo hanno sottopostoad esami diagnostici più approfonditi. L' operaio non è in pericolo di vita. I soccorsi, arrivati in tempo, hanno sgongiurato il peggio. La grave piaga degli incidenti domestici è da sempre attenzionata dal Ministero della Salute.Ogni anno gli incidenti domestici sono 4,5 milioni, di cui 8 mila mortali. Secondo le statistiche più recenti le lesioni più comuni sono: le ferite soprattutto agli arti superiori, legate in particolare a incidenti in cucina e costituiscono il 42% del totale, le contusioni 26%, le fratture degli arti 11% ed infine il 9% è costituito dalle ustioni.Questi dati sono estrapolati dal Sinica (sistema informativo nazionale sugli infortuni in ambiente di civile abitazione) e basati sul monitoraggio sugli accessi nei pronto soccorsi degli ospedali su un campione di 22 poli sparsi sul territorio nazionale.