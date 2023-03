Cade sui binari della Metro A e viene investito da treno. Linea ferma tra Termini e Ottaviano

Un uomo è stato investito da un treno della metro linea A di Roma. È successo stamani alla stazione Lepanto. A dare l'allarme alcuni passeggeri che hanno visto l'uomo cadere sui binari prima di essere travolto dal treno. Grazie alla frenata del macchinista, il convoglio ha rallentato la marcia evitando il peggio.

L'uomo è rimasto incastrato tra i binari e il treno

L'uomo, un 74enne, è rimasto incastrato tra i binari e il treno. Estratto dai pompieri, è stato portato in ospedale al Santo Spirito in gravi condizioni. Era cosciente ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santo Spirito. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'accaduto

Si indaga per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Atac per permettere le operazioni di soccorso ha interrotto la tratta Termini - Ottaviano, attivando il servizio bus navetta.

