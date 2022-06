Uomo trovato morto nel Tevere vicino all'Isola Tiberina. L'orrore sotto gli occhi dei passanti

Cadavere ripescato nel Tevere, l'orrore sotto gli occhi dei passanti. Un uomo dell'apparente età tra i 60 e i 70 anni è stato rinvenuto nel fiume Tevere a Roma e ripescato dalla Polizia Fluviale all'altezza dell'Isola Tiberina. Alcuni passanti che si trovavano sulle rive del fiume, nei pressi degli stand dell'estate romana, hanno visto il corpo galleggiare e hanno chiamato il 113.

Sono in corso indagini per stabilire se si è trattato di un caso di suicidio e la dinamica della morte dell'uomo. Il cadavere è stato recuperato all'altezza della sinagoga, su Lungotevere de' Cenci, intorno alle 16.30. Le procedure di identificazione sono ancora in corso: sul posto oltre agli agenti del distretto Trevi e del commissariato Trastevere anche la polizia scientifica.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Giugno 2022, 19:52

