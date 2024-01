Roma, trovato un cadavere nel cortile di una scuola in zona Trionfale: non si esclude l'omicidio L'uomo, intorno ai 30 anni, trovato morto nel perimetro dell’Istituto Scolastico Trionfale, noto come "Nazario Sauro"







di Redazione web Giallo nel quartiere Trionfale a Roma. Il cadavere di un uomo, non ancora identificato, di età apparente tra i 25 e i 30 anni, con una ferita lacero contusa alla testa, è stato ritrovato nel perimetro dell’Istituto Scolastico Trionfale, in via Trionfale 7333. Sul posto la polizia. Non si esclude l’omicidio. La scuola è nota come Nazario Sauro. Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Gennaio 2024, 14:18

