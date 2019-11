Il cadavere di un uomo è stato scoperto nel fiume Tevere a Roma, all'altezza di Ponte della Musica: il corpo sarebbe riaffiorato dal fiume nella mattinata di oggi. Sul posto polizia, medico legale e i sommozzatori che hanno recuperato il corpo. La vittima, secondo quanto si apprende, non aveva documenti: si tratterebbe di un uomo tra i 40 e i 50 anni. Dalle prime informazioni, sembra fosse in acqua da tempo.



+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++ Venerdì 1 Novembre 2019, 12:38

