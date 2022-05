Va a passeggio con il cane sul lungolago e scopre un cadavere impiccato

Passeggiava con il cane sul lungolago quando ha visto il corpo di un uomo impiccato ad una trave. A fare la macabra scoperta questa mattina, sabato 21 maggio, a Bracciano (Roma) è stata una donna che si trovava all’altezza del lungolago Argenti vicino a un ristorante con terrazza a palafitta. Lì ha visto il cadavere e dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bracciano. La vittima non ancora identificata ha circa 60 anni e forse è straniera.

Sono in corso accertamenti per risalire all’identità dell’uomo, morto probabilmente ore prima che venisse scoperto il cadavere, e per verificare se nei filmati delle telecamere di sicurezza presenti nell'area possano essere presenti elementi utili alle indagini. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio, sul corpo non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza. Sarà comunque l’autopsia a stabilire le cause della morte. Per ora non è esclusa alcuna pista. La salma è stata portata presso l’ospedale Padre Pio di Bracciano.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Maggio 2022, 17:41

