Cadavere dentro un bar a Centocelle, non si esclude l’omicidio

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato all’interno di un bar in via delle Ninfee 24 nel quartiere di Centocelle a Roma poco dopo le 21 di lunedì sera. A dare l’allarme alla polizia sono state due persone che gli investigatori stanno ascoltando in questo momento.

Sul posto la sezione omicidi della squadra mobile e la polizia scientifica per chiarire le cause della morte. Gli investigatori sono certi che non si tratta di un decesso dovuto a cause naturali.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Marzo 2021, 22:56

