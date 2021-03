Buskers nei Cortili, il 30 e 31 marzo l'evento di Buskers in Town live dalle periferie italiane

Buskers in Town diventa Buskers nei Cortili per l'emergenza pandemica. L'evento è organizzato da Procult con il contributo della Regione Lazio che il 30 e 31 marzo presenta in live streaming gli spettacoli di artisti in diretta dai cortili di molte regioni italiane, con un focus speciale romano sul popolatissimo complesso condominiale del Casilino 23, quartiere della prima periferia orientale.





Acrobazie fra i viali, un monologo teatrale declamato nell’androne delle scale, danza aerea fra i rami degli alberi, la magia delle ombre cinesi sui muri, bolle sonore di sapone, spettacoli di giocoleria, fire - show, sketch mirabolanti nelle aree verdi che colorano gli spigoli dei palazzi, performance di nuovo circo, la musica entra negli appartamenti e gli applausi escono dalle finestre.

Tutto questo è Buskers nei Cortili, l’edizione in diretta streaming del progetto Busker in Town, manifestazione organizzata da Procult con il contributo della Regione Lazio.

In programma per i pomeriggi del 30 e 31 marzo, 30 spettacoli in diretta live streaming dai cortili di molte regioni italiane, con un focus speciale romano sul popolatissimo complesso condominiale del Casilino 23, quartiere della prima periferia orientale.

Il festival resiliente che permette, anche in pieno lockdown, di offrire la gioia e lo stupore che solo lo spettacolo sa regalare al pubblico, nella convinzione che l’arte sia un bene necessario, soprattutto in un periodo come questo, nel quale siamo costretti da un innaturale, sia pur inevitabile, distanziamento.

Il gruppo di oltre 30 artisti del parterre delle Scuderie MArteLive, capitanati dall’ideatore e direttore artistico Peppe Casa e condotti in diretta streaming dal mattatore d’eccezione Adriano Bono, storico leader del gruppo Radici nel Cemento e del Reggae Circus, si esibirà in un susseguirsi di interventi performativi che popoleranno i cortili di numerose regioni d’Italia, fra cui l’Emilia Romagna con le sonorità di Nestor Fabbri dei Nobraino e dell’acustico Duo Bucolico, Niccolo Nerdelli vincitore biennale MArteLive dal Veneto e Nunzio Perricone Vincitore della biennale MArteLive dalla .Lombardia. Dall’Umbria i Musica Muta e dalla Campania il teatro di Eduardo Ricciardelli. In diretta speciale dal caseggiato del quartiere romano abitato da quasi 11.000 persone la giocoleria di Warner,i suggestivi spettacoli di danza e fuoco di Lucignolo, di Creme & Bruleè, le ombre cinesi di Silvio Gioia, la giocoleria di Daniela Cardellini.

Scuderie MArteLive conferma la volontà di diffondere l’arte senza limiti e l’obiettivo di favorire la produzione artistica e l’incontro con nuovi pubblici e, proprio in un momento storico che ci chiede di ‘stare a casa’, porta gli spettacoli proprio sotto le finestre delle case.

La diretta streaming sarà trasmessa in esclusiva dal nuovissimo canale dedicato all’arte emergente MArteChannel, online dal 15 dicembre, e sulla pagina facebook di MArteLive il 30 e 31 marzo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Marzo 2021, 16:58

