Trasporti, domani sciopero di 24 ore per bus e metro: rischio disagi

Trasporto pubblico romano a rischio, domani per gli scioperi di 24 ore sulla rete Atac indetti dai sindacati Orsa e Usb. L’agitazione interesserà bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle. Il servizio sarà comunque regolare nelle fasce di garanzia: fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Lo sciopero, inizialmente proclamato per giovedì scorso, era stato poi posticipato, per decisione del prefetto Gerarda Pantalone, a causa della concomitanza del maxi-concorso per la selezione dei “navigator”, ospitato quel giorno nella Capitale, che ha visto la partecipazione di ventimila candidati. Lunedì 24 Giugno 2019, 10:56

