Roma, bus e metro gratuiti nel fine settimana per incentivare lo shopping

di Lorena Loiacono

Parte il conto alla rovescia per le festività natalizie: tra due settimane si entra nel vivo e il Centro si prepara ad accogliere turisti e romani nelle strade dello shopping. L’idea del Campidoglio è mettere in strada un maggior numero di corse di bus e metro e, nel fine settimana, renderle gratuite per tutti. Un modo per limitare i disagi della Ztl, che chiude l’accesso in Centro ai mezzi privati, e portare comunque i romani nelle vie dello shopping soprattutto nelle giornate clou per gli acquisti prenatalizi. Si tratta infatti del primo Natale libero da limitazioni Covid e quindi rappresenta una possibile occasione di ripresa per i negozi e le attività in generale. Gli stessi commercianti avevano chiesto di tenere la Ztl aperta.

La possibilità di rendere gratuite le corse nei fine settimana, nel periodo natalizio, è al vaglio del Comune anche perché si tratterebbe di riproporre lo schema già sperimentato il 17 settembre scorso: era un sabato e, per la Smart Mobility Week, i mezzi pubblici viaggiarono gratis. I weekend interessati, a partire dall’8 dicembre quando si darà ufficialmente il via al periodo natalizio con un lungo fine settimana, potrebbero essere quelli del 18 e del 25 dicembre, quello di Capodanno e infine l’Epifania.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Novembre 2022, 06:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA