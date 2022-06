Un principio di incendio ha coinvolto un autobus della linea 073 in servizio lungo via Laurentina, a Roma. oltre il Grande Raccordo Anulare. A darne notizia è l'Atac spiegando che non ci sono stati feriti. «Il bus - spiega la municipalizzata - era in servizio da 16 anni».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Giugno 2022, 14:08

