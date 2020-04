Bus e metro, multe fino a 100 euro a chi non indossa la mascherina

Multe salate per chi non rispetta le regole. In vista della fase due, arriva l’obbligo di indossare mascherine all’interno di bus, tram e metro: per chi violasse questa norma sanzioni da 54,90 euro se pagate entro cinque giorni e da 104,90 se pagate in un periodo compreso tra i sei giorni e i due mesi dalla contestazione. Una stangata dovuta al rischio di nuovi contagi.

Per questo motivo un nodo chiave saranno i controlli. L’idea è quella di utilizzare cinque dipendenti per ogni stazione della metro ed un addetto, affiancato al conducente, per ogni bus. Un piano percorribile per Cotral, che può assumere personale a tempo determinato, ma non per Atac, per via dell’indebitamento e del concordato preventivo. La municipalizzata capitolina è in grado di garantire la presenza del personale solo in 50 stazioni della metro su 120. E allora come fare? Dopo la bocciatura dell’ipotesi di reintegro degli ausiliari del traffico, il Campidoglio aveva chiesto alla Prefettura di utilizzare le forze dell’ordine, ma ha ricevuto parere negativo. La Raggi ha chiesto al Governo di impiegare i cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza ma sono ancora alla ricerca di un impiego.

Resta però il rebus dei controlli sugli accessi ai mezzi pubblici: impossibile installare sensori conta-passeggeri su tutti i mezzi entro il 4 maggio, senza dimenticare il problema dei percorsi d’accesso. L’idea è quella di utilizzare solo due porte: la centrale e la posteriore con divieto tassativo di rispettare accessi e discesa. La porta anteriore sarà chiusa.

Ultima novità a partire da lunedì, quando scatterà, la tanto attesa fase due riguarda gli orari. Il servizio, che durante la fase uno terminava alle 21, sarà prolungato fino alle 23. Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Aprile 2020, 04:20

