Roma al Capolinea, ennesimo bus guasto si "accascia" su Via Nazionale GUARDA IL VIDEO

La via Crucis dell'Atac, l'azienda dei trasporti di Roma, non sembra conoscere fine. Mercoledì a via Nazionale si è "spento" l'ennesimo autobus. Il video che Leggo può mostrarvi in esclusiva, mostra uno degli autobus della flotta Atac letteralmente accasciarsi mentre si accosta a destra. Il rumore, la difficoltà nel muoversi, la posizione pendente: l'immagine perfetta del momento difficile che sta vivendo la mobilità nella Capitale