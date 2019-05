Bus Atac a fuoco in piazza Esquilino: quasi cento mezzi incendiati in meno di due anni

Ultimo aggiornamento: 20:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennesimo bus dell'Atac in fiamme. E' accaduto nel tardo pomeriggio in piazza Esquilino. L'autista si è accorto che usciva del fumo dal vano motore posteriore. Immediatamwente ha fermato il mezzo e ha fatto scendere i passeggeri. Poi ha allertato i soccosi e ha preso l'estintore.Una volta giunti sul posto anche i vigili del fuoco il mezzo è stato messo in sicurezza. La black list dei bus andati a fuoco nella Capitale, per ragioni spesso misteriose, è lunga. Molto più lunga di quanto si potesse immaginare, più lunga di certo di quanto sia trapelato su siti e giornali negli ultimi due anni: 95 vetture interessate da incendi - da quelli più circoscritti a quelli classificati come «distruttivi» - solo dal 2017 a oggi. A rivelarlo sono documenti riservati dell'Atac, spediti ai giudici del Tribunale e ai commissari del concordato preventivo, la procedura che ha salvato dal default la più grande partecipata dei trasporti d'Italia.