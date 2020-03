Buoni spesa a Roma, dalle famiglie alle associazioni ecco 23 milioni di fondi

Associazioni di volontariato, protezione civile e parrocchie a far da rete tra le famiglie più in difficoltà, con consegne a domicilio e punti di raccolta per velocizzare le consegne dei beni alimentari. Il Campidoglio si prepara a distribuire i buoni spesa e i pacchi alimentari, che verranno acquistati con i fondi per la solidarietà alimentare previsti dal Governo e con i ticket dell'emergenza erogati dalla Regione che ha stanziato 8 milioni di euro solo per Roma per le famiglie gravemente indigenti.



A distribuirli saranno i municipi, a cui i cittadini potranno rivolgersi per farne richiesta. Roma sta mettendo in campo la sua rete per raggiungere chi, in queste settimane di emergenza da Covid-19, rischia di non poter mettere nulla in tavola. La somma in arrivo dal Governo ammonta a poco più di 15 milioni di euro a cui si aggiungono gli 8 milioni regionali, per un totale di circa 23 milioni di euro destinati alla spesa dei romani in difficoltà. Nelle prossime ore sarà avviata una cabina di regia dall'assessore al sociale, Veronica Mammì: si riuniranno in videoconferenza i direttori del dipartimento alle politiche sociali di Roma Capitale e quelli dell'area socio-educativa di tutti i Municipi. Già oggi sarà possibile compilare una lista di potenziali beneficiari e a questo scopo saranno coinvolte anche le parrocchie e le associazioni di volontariato.



L'obiettivo è intercettare tutti quei cittadini che, prima d'ora, non hanno mai fatto accesso ai servizi sociali, ma ora ne hanno bisogno. Il Comune ha già aumentato i pasti a domicilio, da 600 a 800 al giorno, e sta valutando nuovi incrementi anche coinvolgendo diverse reti di distribuzione alimentare e di associazioni di volontariato, mentre la Regione prevede buoni spesa da 5 a 7 euro al giorno e buoni per i farmaci fino a un massimo di 100 euro al mese. Verranno a breve attivati anche dei punti di consegna nei vari quartieri.



