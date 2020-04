Buoni pasto a Roma, l'interrogazione della Mussolini: «La Raggi dica dove sono finiti i 7 milioni della regione Lazio»

«La regione Lazio stanzia 7 milioni di euro per l’acquisto di buoni spesa a sostegno delle famiglie romane durante l’emergenza da Covid_19, ma sull’erogazione di questi fondi mancano notizie precise da parte dell’Amministrazione capitolina a cinque stelle. Dove sono finiti questi soldi? Gli importi sono già stati accreditati sul conto di Roma Capitale? Se si, da quando? E ancora a che punto è la procedura amministrativa che ne consentirà l’effettivo utilizzo? Se non è ancora partita, cosa si ancora sta aspettando ?

Sono tantissimi i quesiti alla quale la Sindaca e i suoi dovranno rispondere. Visto che i grillini nicchiano sulla vicenda, infatti, mi sono sentita in dovere di presentare in proposito l’ennesima interrogazione.

I buoni spesa rappresentano essere un’ancora di salvezza per le famiglie più fragili e per le persone che hanno gravi difficoltà economiche. A maggior ragione, dunque, è vergognoso che in un momento come quello attuale non ci si attivi con la massima tempestività ed efficienza. Ma nell’universo dei cinque stelle questo sembra essere sempre stata la norma. Purtroppo.».

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale. Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 15:00

