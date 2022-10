Bullismo a scuola, il dirigente scolastico dell'Itis Armellini: «Sanzione disciplinare e un tutor per il ragazzo con la pistola»

di Lorena Loiacono

Francesco Celentano, dirigente scolastico dell'Itis Armellini, nella sua scuola uno studente è entrato con una pistola a piombini, è normale?

«Si tratta di una situazione molto seria, da affrontare con estrema attenzione. Abbiamo un referente contro il bullismo e il cyberbullismo per aiutare i ragazzi a una seria presa di coscienza. Lavoreremo con esperti esterni come psicologi e assistenti sociali oltre che con le forze dell'ordine».

La polizia sta indagando?

«Farà il suo lavoro, è stata allertata perché noi non potevamo perquisire i ragazzi, guardare negli zaini per cercare l'arma di cui si parlava. Una volta trovata, è partita la denuncia per minacce che ora andrà avanti».

Le era mai capitata una cosa simile?

«Sì, sono fatti molto gravi ed è giusto parlarne, senza nascondersi: mi è già capitato in una scuola di Pomezia, l'istituto Copernico di cui sono stato preside, e li ho vissuti anche quando insegnavo a Napoli».

Questi ragazzi sono molto giovani.

«Mi chiedo infatti come si sia arrivati a questo punto in una classe prima, dopo pochi giorni di scuola. Dovremo capire anche questo».

Ha parlato con i suoi studenti?



La vittima però, purtroppo, non è ancora tornata in classe.

«Sono in contatto con i suoi genitori, chiederò un incontro con lo studente non da preside ma da padre: voglio rassicurarlo per farlo rientrare in classe».

Ora cosa accadrà?

«Ci riuniremo prima con i genitori e poi tutti insieme, in un consiglio allargato tra docenti, genitori e studenti e ascolteremo tutti. Per poi attuare quanto previsto dallo Statuto degli studenti e delle studentesse: il ragazzo responsabile del gesto verrà seguito da un tutor per un percorso di rieducazione e riceverà una sanzione disciplinare. Intanto la denuncia farà il suo corso».

Rischia la sospensione?

«In generale allontanare da scuola un ragazzo in questa situazione significa rispedirlo al contesto esterno che lo ha reso così. È molto giovane, deve essere seguito per una rieducazione rispetto al suo comportamento. È chiaro che deve poter frequentare anche la vittima di bullismo».

A scuola che atmosfera si respira?

«Spero di poter ricucire questo strappo ma sono consapevole che non sarà facile. Dobbiamo evitare schieramenti all'interno del gruppo classe, che va ricompattato. Il lavoro da fare è serio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Ottobre 2022, 09:56

