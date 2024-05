Buena Vista Social Club, alle Cave di Tufo di Tor Cervara la festa del 25esimo anniversario

La serata di venerdì, 31 maggio, si prospetta ricca di musica alle Cave di Tufo a Tor Cervara (Roma), con l'evento organizzato per il 25esimo anniversario di Buenavista Social Club. A partire dalle 23, fino a notte fonda, tutti gli ospiti e i più curiosi potranno cantare e ballare al Concerto al Dj Set! Live con Irina Arazorena, Alejandro Arazorena, Sebastian Marin, Randolph Chacon, Stefan Chistolini e Manuel Flores.

Il concerto

Il live inizierà con la leggenda cubana in scena per l’anniversario del film che ha fatto conoscere al mondo la magia di Cuba. A seguire djset tutta la notte a base di salsa, bachata e musica popolare Cubana con Chango. Dal 31 anche molte sale cinematografiche a Roma proietteranno il film per l’anniversario.