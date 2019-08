Roma, moto contro auto in via di Castel Fusano: muore centauro 41enne

di Ida Di Grazia

Martedì 20 Agosto 2019, 20:41

. Un uomo di 41 anni in sella alla sua moto si è scontrato contro un'auto, trasportato al pronto soccorso in gravi condizioni, è morto poco dopo.Un uomo di 41 anni è morto oggi pomeriggio intorno alle 17,45 in un incidente in via di Castel Fusano all'altezza del civico 27. In sella a una moto si è scontrato con una macchina guidata da una ragazza di 22 anni che si è poi fermata a prestare i primi soccorsi. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia in gravi condizioni, l'uomo è morto poco dopo.Sul posto per i rilievi gli agenti del gruppo X Mare della Polizia Locale che hanno messo sotto sequestro entrambi i veicoli. Il traffico è stato deviato sulle corsie sulle laterali.