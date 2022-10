Alla guida con tasso alcolico alterato: assolto Bruno Peres

di Mario Fabbroni

L'ex calciatore brasiliano della Roma, Bruno Peres, è stato assolto dal giudice monocratico della Capitale con la formula «per particolare tenuità del fatto», in relazione all'incidente che lo vide protagonista nel febbraio del 2018 nella zona delle Terme di Caracalla.

Cosa è accaduto

Intorno alle 5 del mattino del 5 febbraio di quattro anni fa, il terzino perse il controllo della Lamborghini su cui viaggiava e finì contro un albero. Al calciatore venne ritirata la patente perché trovato positivo all'alcoltest con un tasso intorno al 1,90. Nello schianto non rimasero coinvolte altre persone ma Peres venne denunciato per guida in stato di ebrezza.



L'assoluzione arriva pochi giorni dopo la morte di Francesco Valdiserri travolto da un'auto guidata da una donna con tasso alcolemico elevato. Il 18enne si trovava sul marciapiede della Colombo. Un epilogo tragico ma con dinamica identica a quella dell'incidente di Peres. Comportamenti illeciti da punire in nome della sicurezza, indipendentemente se a essere abbattuto è stato un albero e non una vita umana.

